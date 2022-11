Efter et katastrofalt valg valgte Sofie Carsten Nielsen onsdag at trække sig som leder for De Radikale. Det dårlige valg har samtidig slanket Folketingsgruppen ind til blot syv mandater. Og det er altså de syv, der skal bestemme, hvem der skal sidde for bordenden og tegne partiets linje udadtil fremover.

Ingen har endnu meldt sig på banen som kandidat til formandsposten, og dermed er alle medlemmer af folketingsgruppen foruden Sofie Carsten Nielsen teoretisk set også potentielle kandidater til posten som politisk leder i De Radikale.