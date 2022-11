Den netop afgåede leder for Radikale Venstre, Sofie Carsten Nielsen, er blevet valgt ind i Folketinget med 2.467 personlige stemmer i Københavns Omegns Storkreds.

Ved seneste valg i 2019 fik hun 8.955 stemmer.

Det sker altså, få timer efter at hun på et pressemøde tydeligt berørt meddelte, at selvom hun endnu ikke vidste, hvorvidt hun er blevet genvalgt til Folketinget, men at vælgerne har talt, og at hendes mandat er »for svagt«.