03/11/2022 KL. 05:30

Nu starter spillet om en bred regering – derfor bløder Løkke og Ellemann op på kravene

Intense forhandlinger om en bred regering er i vente, og både Løkke og Ellemann har blødt op på kravene over for Frederiksen. Det hele handler om, at ingen vil sidde med aben, hvis projektet ikke lykkes.