Tidligere minister ikke genvalgt

Sydjyllands Storkreds: Den mangeårige Venstre-medlem og tidligere minister Eva Kjer Hansen blev ikke valgt ind i Folketinget.

Det stod klart onsdag eftermiddag. Her fik hun ikke et af de tre Venstre-mandater i Sydjyllands Storkreds. I alt 4.224 borgere satte kryds ved hendes navn, hvilket er en halvering af stemmetallet ved forrige valg. Her fik hun 9.531 personlige stemmer.

»Det betyder, at jeg er ude, og det er et skuffende resultat. Det er mig, der bliver offer for, at Venstre bliver splittet i atomer, og at der er stemmer, der er gået til Lars Løkke og Inger Støjberg i stedet for. Og så må jeg konstatere, at jeg ikke har kunnet holde sammen på stemmerne i min egen kreds, og derfor rammer det mig,« sagde Eva Kjer Hansen til Ritzau.