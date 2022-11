Kristendemokraterne ramt af vælgerflugt i Vestjylland

Foruden skuffelse over ikke at komme ind i Folketinget, kan Kristendemokraterne ærgre sig over, at det også har oplevet stor tilbagegang i partiets højborg - Vestjylland.

Ved valget i 2019 var Kristendemokraterne ellers uhyre tæt på at komme i Folketinget ved at få et kredsmandat i Vestjyllands Storkreds. Bare 194 stemmer.