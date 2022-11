Pelle Dragsted, der er opstillet i Københavns Storkreds for Enhedslisten og tidligere er kaldt partiets chefstrateg, mener, at tilbagegangen kalder på en ”evaluering”. Det sagde han på valgaftenen.

- Det er klart, at det ikke er godt, og vi taber nogle mandater. Det er en stor skuffelse for os, sagde Dragsted, som tidligere har været folketingsmedlem.

Han kunne dog glæde sig over, at valget endte med et rødt flertal. Men kun ved hjælp af tre røde nordatlantiske mandater.

Statsminister Mette Frederiksen (S) fastholdt dog natten til onsdag, at hun vil forsøge at danne en regering hen over den politiske midte.

Det har kun Socialdemokratiet, Moderaterne med Lars Løkke Rasmussen i spidsen og De Radikale ytret lignende ønske om. Enhedslisten er lodret imod.