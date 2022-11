02/11/2022 KL. 13:30

For abonnenter

Rød blok fik færre stemmer i Danmark end blå blok og Moderaterne, men vandt alligevel

Nattens drama fortsætter i dagens fintælling: Blå lejr og Moderaterne fik flere stemmer end rød lejr i Danmark, men de nordatlantiske mandater og en aldrig tidligere brugt paragraf sørgede for, at rød blok og Socialdemokratiet fik et afgørende mandat mere.