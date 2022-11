»Lige nu ligner det, at det er Mette Frederiksen, der skal undersøge mulighederne for at danne en regering hen over midten, og så må vi se, hvad der sker. Jeg nærer ingen illusioner om andet, end at Lars Løkke dygtigt vil manøvrere det her Folketing, og så må vi se, hvor langt han kan drive det.«

Til Ritzau uddyber Venstre-veteranen, der stopper i Folketinget efter valget, at det ikke har været en fordel for blå blok, at blokken har stillet med to statsministerkandidater.

»Som tingene har udviklet sig, tror jeg godt, at man kan sige, at det har været en ulempe.«

Blå blok står til at få mellem 72 og 74 mandater i exitpolls mod rød bloks 85-86 mandater. Venstre står til at gå tilbage med hele 19 mandater, mens De Konservative står til at få et dårligere valg end i 2019 med en tilbagegang på 2 mandater til 10 mandater.

Det skal ses i lyset af, at partiet i starten af september stod til at få mere end 16 pct. af stemmerne.

De Konservatives retsordfører Britt Bager skyder dog lige så skarpt tilbage mod Claus Hjort Frederiksen.

»Jeg synes ærlig talt, at Venstre og Claus Hjort skulle tage at se en lille smule indad. Vi står til at mistet et mandat, og Venstre står til at miste 16-17 mandater. Så jeg synes, Claus Hjort skal koncentrere sig om Venstres fremtid, og så skal vi nok koncentrere os om vores,« siger hun.