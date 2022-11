Statsminister Mette Frederiksen har efter alt at dømme gjort det, der for bare kort tid siden syntes umuligt.

Ikke alene har rød blok med lige akkurat et mulehår og tre nordatlantiske mandater genvundet det røde flertal i Folketinget. Socialdemokratiet gik også frem med to mandater og beholder suverænt posten som det største parti i Folketinget. Valget var det bedste for S siden 2001.