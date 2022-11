»Der er meget fokus på hvilke personer, interessegrupper og fagforeninger, der støtter enkeltpersoner og partier. Endvidere er der fokus på brugen af spindoktorer og pr-bureauer,« skriver han og fortsætter:

»Vi har i den nuværende valgperiode haft mange partihoppere. Så hvorfor fremgår det ikke af stemmesedlen, hvilke partier en kandidat har repræsenteret i Folketinget gennem tiden? Hvorfor står der eks. ikke, at Ida Auken har repræsenteret SF, Radikale og nu Socialdemokratiet. Eller at Inger Støjberg er gået fra Venstre? Det vil give en transparens i forhold til, hvad en politiker står for, og ikke mindst hvad man måske kan forvente.«