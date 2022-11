Eller Anders Samuelsen fra Liberal Alliance, der krævede en sænkelse af topskatten med 5 pct., men endte med at bytte det for regeringsdeltagelse og til gengæld høstede en ordentlig vælgerlussing ved det følgende valg.

Men det er, som om den gamle læresætning er ved at glide helt ud af dansk politik. Ved dette folketingsvalg har partierne nemlig haft travlt med at opstille ultimative krav på kryds og på tværs. Så mange er kravene, at det på forhånd ser ud som om, det bliver helt umuligt at danne en regering efter valget, næsten uanset hvordan valgresultatet ser ud.