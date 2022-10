Et ultimativt krav er dansk politiks svar på atombomben: Det tungeste våben i arsenalet – et krav, som står så urokkeligt skarpt, at det risikerer at udviske alt andet.

Historien har vist, at ultimative krav kan være livsfarlige at stille. Alligevel har flere partier taget U-ordet i brug under valgkampen. Det risikerer at gøre regeringsforhandlingerne efter valget ekstremt besværlige og langtrukne, fordi ingen regering må have et flertal i Folketinget imod sig.