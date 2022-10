Færøerne ventes at støtte både rød og blå blok

Partiet står til at få omkring 27 procent af stemmerne.

Færøernes lagmand Barður à Steig Nielsen, der er formand for Sambandspartiet, siger, at ligesom hidtil vil hans parti indgå i Venstres Folketingsgruppe.

- Og derfor peger vi på Jakob Ellemann-Jensen som statsminister. Eller på en kandidat fra blå blok.

- Hvis der indgås en regering over midten med blandt andre Socialdemokratiet og Moderaterne, vil vi kun støtte den, hvis Venstre gør det, siger lagmanden.

Sambandspartiets nuværende medlem af Folketinget - den 78-årige forhenværende lagmand, Edmund Joensen, stiller ikke op til dette valg.

Hans barnebarn, Anna Falkenberg, der er opstillet for Sambandspartiet, spås at have chancen for at overtage Edmund Joensens plads i Folketinget.