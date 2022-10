Radikale: En ny regering skal øge arbejdsudbuddet med 50.000

De 50.000 skal komme oven i de 29.000, Folketinget allerede har forpligtet sig på at øge arbejdsudbuddet med.

Selv foreslår De Radikale, at man gør det ved at udfase efterlønnen og gennem en skattereform. Derudover vil partiet øge arbejdsudbuddet med en trepartsaftale, som skal sætte arbejdstiden op.

Partiet vil også have mere udenlandsk arbejdskraft.

Til Politiken siger Sofie Carsten Nielsen, at partiet ikke stiller ultimative krav, men at der er tale om et klart krav om, at det skal være et mål at øge arbejdsudbuddet.