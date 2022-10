Det er data, som i de forkerte hænder kan bruges til at profilere og overvåge platformens brugere, hvilket man som politiker er ekstra sårbar over for, siger André Ken Jakobsson.

Her er det afgørende, at Tiktok er ejet af et kinesisk firma, påpeger han. For i Kina er private firmaers uafhængighed af styret uklar, hvilket ifølge forskeren giver anledning til bekymring for, om Tiktok-brugeres data kan ende i den kinesiske stats hænder.

Firmaet bag Tiktok har benægtet, at det skulle være underlagt – eller under indflydelse af – den kinesiske regering. Men den forklaring holder ikke nødvendigvis vand, siger André Ken Jakobsson.

»Vi kan aldrig være sikre, når kinesiske firmaer benægter et samarbejde med styret. Standardsvaret fra kinesiske firmaer er, at de ”overholder reglerne i det land, de opererer i”, men den kinesiske efterretningslov fra 2017 siger b.la., at kinesiske firmaer skal overdrage data til styret, hvis de bliver bedt om det, og at firmaerne bagefter ikke må offentliggøre, om de er blevet bedt om det,« siger han.

Et stort dilemma

Rosa Lund erkender, at det er et dilemma at være på Tiktok, samtidig med at hun er imod stigende overvågning.

»Jeg har mange kvaler ved det, for på den ene side vil jeg gerne være der, hvor de unge er, men på den anden side vil jeg heller ikke udlevere mine eller andre menneskers data til kineserne. Det er et kæmpe dilemma, som falder tilbage på det ansvar, vi som politikere har for at stille større krav til techgiganterne,« siger hun.

Når du som politiker benytter Tiktok, er du så ikke med til at legitimere brugen af mediet?



»Det er en fair kritik, som man sagtens kan argumentere for, men samtidig er det sådan, at det lige nu er the name of the game (spillets regler, red.). Det må være et politisk ansvar at stille krav til techgiganterne.«

Er det ikke en smule hyklerisk, når du bruger appen så meget?



»Det kan jeg godt forstå, hvis der er nogle, der tænker, men jeg kan jo kun fremføre mine egne overvejelser om at være på Tiktok. Det store problem er, at der er mange danskere, som risikerer at blive overvåget. Derfor mener jeg, at vi har et politisk ansvar.«

I et debatindlæg, du har skrevet med Vanopslagh, bruger i Kina som skrækeksempel på et overvågningssamfund. Er det ikke lidt mærkeligt, når I begge er storforbrugere af Tiktok?

»Der fik du os, det må jeg sige. Nu kan jeg ikke tale på vegne af LA, men det siger i hvert fald noget om, at vi rigtig gerne vil være til stede, hvor de unge er, for at kunne diskutere politik med dem.«

Alex Vanopslagh har ikke ønsket at stille op til interview.