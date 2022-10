S-profil slår fast: Klart at CO2-afgift kan påvirke kødprisen

- Vores mål er at få landbruget til at lægge om. Derfor bruger vi afgiftsredskabet og fører pengene tilbage til landbruget.

- Så vores mål er ikke, at priserne skal stige, men vi accepterer, at det kan blive et udkomme af en CO2-afgift på landbruget, fordi klimaet er så vigtigt for os, siger hun.

Klimaminister Dan Jørgensen (S) oplyser i en skriftlig kommentar, at en CO2-afgift på landbruget ”for os ikke primært er et redskab til at ændre forbrugeradfærd”.

Ligesom Ida Auken anerkender han dog, at en CO2-afgift vil have en priseffekt.

Dan Jørgensen mener dog, at når provenuet fra afgiften føres tilbage til landbruget, som Socialdemokratiet ønsker, så vil der være mindre påvirkning af fødevarepriser.

- Det betyder, at den priseffekt, som helt sikkert vil komme, hvis vi kun lavede en afgift, vil blive minimeret, siger ministeren.