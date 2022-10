Røde partier vil frede en tyvendedel af Danmark for sprøjtemiddel

- For rent drikkevand skal være en ret - også til vores børn og børnebørn. Det kræver at vi allerede nu beskytter det langt bedre, skriver SF’s formand, Pia Olsen Dyhr, på Twitter.

Formanden for brancheorganisationen Landbrug & Fødevarer, Søren Søndergaard, skriver i en skriftlig kommentar til Ritzau, at han ”er reelt i chok over udspillet”.

- Forslaget er aldeles ubegrundet, når man ser på myndighedernes nyeste vurderinger af udfordringer for det danske grundvand og lytter til førende eksperter, siger han.

Landbrug & Fødevarer henviser blandt andet til, at professor i miljøtoksikologi på Københavns Universitet, Nina Cedergreen, tidligere har kaldt forslaget ”spild af penge” over for netmediet Altinget.