Der behøver altså ikke at være et flertal for en ny regering, før den kan tiltræde og overtage magten - selvom det selvsagt vil gøre regeringens politiske liv lettere at have et flertal bag sig.

