»Et stort blufnummer.«

»Det er bullshit.«

»En Arne 2.0.«

Socialdemokratiets forslag om at hæve lønnen for visse grupper af offentligt ansatte ekstraordinært med 3 mia. kr. frem mod 2030 fik torsdag hård medfart ved et valgmøde hos Jyllands-Posten i Aarhus.

»Det er godt, at regeringen har taget fat i det her. Vi kan jo se, at det ikke går helt fantastisk for ældreplejen og i sundhedssektoren,« sagde Mona Juul (K).