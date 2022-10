Pædagogforbund: Højere løn vil tiltrække flere pædagoger

- Som pædagoger har vi et historisk betinget lønefterslæb, som vi skal have gjort op med. Så vi ser det her som den helt rigtige vej at gå, siger hun.

Regeringen har ikke meldt ud, hvilke faggrupper der skal have mere i løn.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har dog ifølge Berlingske og DR nævnt daginstitutioner som et område, der skal have del i lønstigningerne.

En af begrundelserne for de højere lønninger er, at man vil have besat stillinger, hvor der lige nu er rekrutteringsproblemer.