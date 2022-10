Ifølge politiets hjemmeside bød det to timer lange arrangement på en »opvisning med politihunde«, mulighed for at se politiets udstyr og køretøjer og ligeledes at tage en snak med de lokale betjente, der skulle bemande den nye station.

Herudover var der »både musik og pølsevogn til de fremmødte«.

Men som amerikanerne ynder at sige, er der no such thing as a free lunch, eller sagt på dansk, så er ingen frokost gratis, og det var den heller ikke den martsdag i Asnæs.





En aktindsigt, som Jyllands-Posten har modtaget, viser, at Midt- og Vestsjællands Politi samlet set brugte 88.345 kr. på åbningsfesten for nærpolitistationen i Asnæs. Heraf gik 56.187 kr. til leje af en pølsevogn.