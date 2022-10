SF vil tage 15 procent af landbrugsarealer ud af drift

- Men jeg kan se, at der er landmænd, der allerede i dag er gået i gang med at omlægge fra traditionel animalsk produktion til at have plantebaseret kost.

- Det er fremtiden, også for dansk landbrug, at mere af markederne dyrkes til menneskeføde i stedet for til dyrefoder, siger hun.

For at beskytte drikkevandet vil SF desuden have et forbud mod at bruge sprøjtegifte og kemikalier på de 200.000 hektar jord, der ligger over det grundvand, der bliver brugt til drikkevand.

SF’s udspil koster omkring 17 milliarder kroner. Hertil kommer to milliarder kroner, som allerede er afsat til at udtage lavbundsjorde.

Ud over de otte milliarder kroner fra EU’s landbrugsstøtte vil SF bruge penge fra den grønne fond, som et bredt flertal i Folketinget blev enige om tidligere i år.

Partierne har afsat i alt 53,5 milliarder kroner til fonden fra 2024 til og med 2040.