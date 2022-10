Et markant udspil i valgkampen fra Lars Løkke Rasmussen (M) om at sætte en af danskernes vigtigste sundhedsgarantier på pause i et år, skaber dyb bekymring i en magtfuld organisation, som er talerør for 900.000 patienter og pårørende i Danmark.

En bekymring, som kolliderer kraftigt med teksten i en række store avisannoncer,