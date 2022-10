Pernille Vermund tordner mod partifælle: Hun taler usandt

Mette Thiesen bliver herefter spurgt ind til, at hun i Frihedsbrevets historie virker til at have et vist kendskab til reglerne.

– Jeg har ikke noget indblik i Pernilles konto, og det har jeg aldrig haft. Men jeg har da en klar formodning om, at folk har lyst til at donere større beløb til Pernille end til mig.

- Men altså, jeg tror bare, at man må sige, at jeg udtaler mig om noget, som jeg burde have givet videre, lyder det.

Frihedsbrevet har foretaget en lang række skjulte optagelser med politikere, kampagnefolk, kasserere og lokalformænd i partierne.

Hos Socialdemokratiet, SF, Kristendemokraterne, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige er der forslag til at omgå reglerne.

Frihedsbrevet har også ringet til alle partiernes hovedkontorer for at tilbyde en anonym donation på 50.000 kroner til selve partiet. Stort set alle partier afviser dog.