Løkke vil have Socialdemokratiet med i en regering

- Jeg er nået til den konklusion, at vi er nødt til at have Socialdemokratiet med. Men Socialdemokratiet hægtet op på venstrefløjen kan ikke levere det, der er brug for.

- Og der skal vi fremtvinge en form for stabilt, fast politisk samarbejde hen over den der berømte midte, siger Lars Løkke Rasmussen.

Hidtil har han sagt, at hans mål er at få gennemtrumfet en regering, der består af partier fra både rød og blå blok. Men det har ændret sig.

Det er ikke nok at få De Radikale med. Målet er at få Socialdemokratiet med i en regering hen over midten, lyder det.