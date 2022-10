Avis: Karlsmose ville forlade KD-ledelse over abortspørgsmål

I det står der blandt andet, at abort er et overgreb på menneskeliv og principielt problematisk.

Til det sagde Karlsmose, at partiprogrammet er forældet, og at der er gang i en omfattende ændring af partiprogrammet.

Hun henviste i stedet til partiets 2030-plan.

I 2030-planen står der blandt andet, at det er partiets mål at nedbringe antallet af aborter i Danmark, men at retten til abort ikke skal kompromitteres.

Partiet skriver i planen, at kvinder kan føle sig presset til at få en abort blandt andet på grund af, at deres partner ikke vil have et barn.

- I sådanne situationer skal vi som fællesskab træde til og informere om muligheder, herunder de økonomiske, for kvinde og barn, lyder det i planen.