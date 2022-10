Minister ignorerer interne regler og bruger skyggekandidat

Metoden er ikke ulovlig, men Socialdemokratiets hovedbestyrelse har op til Folketingsvalget i år valgt at understrege, at alle kandidater for partiet skal føre deres egen valgkamp.

TV 2 har forsøgt at få et interview med Jesper Petersen om hans brug af skyggekandidater, men han har afvist at stille op.

Tidligere er det kommet frem, at beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) gjorde brug af skyggekandidater ved valgene i 2015 og 2019.

Partisekretær i Socialdemokratiet Lasse Ryberg har heller ikke ønsket at kommentere partiets brug af skyggekandidater over for TV 2.

Tidligere folketingsmedlem for Socialdemokratiet Mette Reissmann har sagt til TV 2, at hun mener, at det er ”unfair konkurrence” at bruge skyggekandidater.