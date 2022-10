- Det kræver en økonomisk saltvandsindsprøjtning at sørge for, at der kommer bedre mennesker ud af spjældet.

Regeringens eget bandeudspil, som den fremlagde i august, handlede dog også mest om hårdere straffe og meget lidt om forebyggelse.

Der var heller ikke anvist finansiering, men Mattias Tesfaye henviser til, at regeringen har afsat 2,5 milliarder til ”mere tryghed i hverdagen” i sin 2030-plan.

Både Mattias Tesfaye og De Konservative taler om, at der er behov for flere fængselsbetjente for at forebygge, at indsatte igen begår kriminalitet, når de bliver sat på fri fod.

To partier blev sammen med SF og DF i december sidste år enige om en flerårsaftale for Kriminalforsorgen, som blandt andet skal sørge for at sikre flere fængselsbetjente.