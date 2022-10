Ældreminister er åben for at diskutere radikalt sosu-ønsker

- Jeg er åben over for at diskutere forskellige idéer, men jeg mener ikke, at udenlandsk arbejdskraft er hovedsvaret, siger hun.

Det skyldes ifølge ministeren blandt andet, at mange ældre har demens eller andre kognitive svækkelser, og derfor bør social- og sundhedsassistenter være gode til dansk.

Ældreplejen er ikke, mener Astrid Krag, det mest oplagte område til udenlandsk arbejdskraft.

I stedet mener Socialdemokratiet, at man skal løfte løn- og arbejdsvilkår.

- Det store svar, det store greb, handler om at sørge for en ældrepleje, hvor arbejds- og lønvilkår gør, at folk søger faget, og når de er der, at de også bliver der, siger Astrid Krag.