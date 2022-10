Radikale vil sløjfe regler og krav for akut at skaffe sosu'er

- Det her kommer ikke til at lukke en eneste flygtning eller migrant ind i Danmark. Ikke en. Det her handler om mennesker, som opholder sig i Danmark, og som kommer til at blive ved med at opholde sig, og som vi ikke lader bruge de kompetencer, som de har, siger Sofie Carsten Nielsen.

Ældreplejen er allerede i krise, og krisen vil forværres år for år i takt med stigningen i antallet af ældre og manglende arbejdskraft.

Om syv til otte år vil der ifølge Kommunernes Landsforening mangle 16.000 social- og sundhedsassistenter, hvis niveauet for pleje skal fastholdes.

Regeringens øvrige støttepartier har slået på, at bedre løn- og arbejdsvilkår er vejen til at rekruttere.

- Vi er ikke nok. Vi skal helt klart også kigge på løn og uddannelser, og vi skal gøre det bedre, så det bliver mere attraktivt. Men den hårde sandhed er, at så kommer de til at mangle andre steder, siger Sofie Carsten Nielsen.