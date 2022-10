KD udfordrer Løkke: Vi er Danmarks borgerlige midterparti

- Jeg er meget inderligt modstander af at nedlægge regionerne og centralisere sundhedsvæsenet. Der er grundlæggende forskel på Moderaternes sundhedspolitik og vores.

- Det er vigtigt, at vi får skabt stærke regioner, der har mulighed for at løse de opgaver, regionerne har. Vi har ikke brug for et professionaliseret og centraliseret sundhedsvæsen, siger hun.

Marianne Karlsmose er selv regionsrådsmedlem i Region Midtjylland, og Kristendemokraterne ønsker i modsætning til Moderaterne at bevare de fem regioner i Danmark.

Moderaterne har afvist at pege på en af de tre statsministerkandidater, statsminister Mette Frederiksen (S), formand Jakob Ellemann-Jensen (V) og formand Søren Pape Poulsen (K) inden valget.

Her har Kristendemokraterne på forhold valgt side til blå bloks fordel.

- Vi ønsker samarbejde ind over midten. Vores udgangspunkt er, at vi skal have en borgerlig regering, der arbejder ind over midten, siger Marianne Karlsmose.

Hun blev søndag valgt som landsformand for Kristendemokraterne ved landsmødet, oplyser partiet til Ritzau.

Marianne Karlsmose blev i maj konstitueret landsformand, da Isabella Arendt forlod Kristendemokraterne.