Karlsmose: Kristendemokraterne har været på overlevelsestur

I maj blev Kristendemokraterne inden for få uger først ramt af nyheden om, at deres enlige folketingsmedlem Jens Rohde ikke ville genopstille til Folketinget. Han skiftede i foråret 2021 til Kristendemokraterne efter at have forladt De Radikale.

Dernæst kom nyheden om, at landsformand Isabella Arendt forlod Kristendemokraterne.

- Foråret blev meget specielt. Det bragte chok og skuffelse, at vores landsformand i maj valgte at melde sig ud af KD med øjeblikkelig virkning. Det havde vi brug for at bearbejde og lære af hen over sommeren.

- Og jeg er simpelthen så stolt over den måde, vi er rykket sammen på som parti. Ja, jeg vil nærmest kalde det en form for overlevelsestur, vi har været på sammen, og nu er vi kommet videre, siger Marianne Karlsmose.