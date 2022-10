Mette Frederiksen: Vi har ikke skiftet holdning til undersøgelse af FE-sag

Fredag har regeringspartiet udtalt, at det støtter en undersøgelseskommission af sagen, selv om Lars Findsen foreløbig kun er tiltalt. Det skete, kort tid efter at støttepartiet De Radikale krævede en undersøgelse, hvilket de blå partier har talt for længe.

Men Socialdemokratiet har ikke ændret holdning, lyder det.

– Det mener jeg heller ikke, at vi har. Vi sagde allerede i går, at selvfølgelig kan Folketinget beslutte sig på det her område, siger Frederiksen til flere medier fredag.

Med De Radikales og regeringens præcisering er der nu et solidt flertal for at undersøge sagen.