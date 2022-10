14/10/2022 KL. 21:00

Voksende trussel fra Putin får regeringen til at fremrykke forhandlinger om milliardoprustning

Den militære trussel fra Rusland i Østersøen er steget så voldsomt, at forsvarsminister Morten Bødskov nu vil fremskynde forhandlingerne om et nyt forsvarsforlig. Venstre og De Konservative kritiserer regeringen for at handle alt for sent.