Støttepartier afviser at kommentere spionchefs anklager i bog

- SF kommer til at kigge på, hvad domstolene kommer frem til, og det, synes jeg, er det første skridt i den her sag, siger partiets formand, Pia Olsen Dyhr til TV 2.

Hun siger, at Folketinget er ”nødt til” at ”træde et skridt tilbage”, så længe sagen kører ved domstolene.

Lars Findsen er i en straffesag tiltalt for at have røbet statshemmeligheder over for flere personer, efter at han blev hjemsendt fra topposten i Forsvarets Efterretningstjeneste i august 2020.

Fra De Radikale lyder det også, at domstolene skal have ro til sit arbejde.