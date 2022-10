- Jeg har kun én interesse, og det er at finde ud af, om jeg lever op til reglerne, siger Lea Wermelin ifølge B.T. som svar på kritikken.

B.T. skriver, at Lea Wermelin har base i en lejlighed på Nørrebro i København med sin mand og børn, som også går i skole her.

Ministeren har aldrig lagt skjul på, at formålet med at bo på Bornholm blandt andet har været at være til stede i sin valgkreds.

- Jeg synes, at det er vigtigt for en folketingspolitiker at være tilgængelig. Derfor vil jeg selvfølgelig bo på Bornholm, hvor jeg også er født og opvokset, sagde Lea Wermelin i 2015 til TV 2 Bornholm.

Lea Wermelin er Socialdemokratiets spidskandidat på Bornholm. I 2019 blev hun øens største stemmesluger med 5059 stemmer.