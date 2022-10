HK og Djøf foreslår at udvide advokatundersøgelsen til at omfatte Kiærs opførsel over for de tre ansatte.

De mener dog, at opførslen er så grov, at den ”i sig selv udgør et legitimt grundlag for at foretage indberetning til Helsingør Kommune eller Datatilsynets whistleblowerordning”, skriver avisen.

Af brevet fremgår det, at Kiær har udtalt ”trusler om repressalier mod de tre medarbejdere”.

Derudover skal hun have opført sig grænseoverskridende, herunder ”både direkte og indirekte ved at lade de tre medarbejdere forstå, at hun misbilligede deres arbejde og indsats i whistleblowerenheden”, refererer Politiken.

Over for Politiken afviser Benedikte Kiær selv anklagerne. Hun mener, at der er tale om medarbejdere, som hun har haft ”et tillidsfuldt forhold til i rigtig mange år”.