SF: Beskat firmaer uden overenskomst med 1000 kroner per ansat

- Vil de ikke have overenskomst, synes vi, at de skal betale et samfundsbidrag for at få lov at være firma i et land, der har så regulerede forhold. For hvordan skulle de ellers klare sig, hvis de ikke havde de andre at sammenligne sig med?

Karsten Hønge frygter for den danske models fremtid, og derfor kommer SF’s forslag, ”inden det går galt”.

- Det er klart, at når organisationsgraden falder, og overenskomstgraden falder, så er det et spørgsmål om, hvornår brister elastikken? Vi er ved at være på bristepunktet, og derfor bliver vi nødt til nu at sætte ind, inden det falder sammen.