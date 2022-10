14/10/2022 KL. 16:00

For abonnenter

Læserne spørger: Hvorfor får sagsbehandlerne ikke et checkhæfte, som de kan dele ud til de svageste borgere?

Stigende inflation og tårnhøje energipriser har fået økonomierne i nogle danske hjem til at vakle. En læser kommer med et bud på en løsning, som vi har fået politikere til at vurdere.