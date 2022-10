13/10/2022 KL. 05:00

Uenighed bryder ud i Socialdemokratiet: Skepsis over Rwanda-plan rykker helt ind i folketingsgruppen

Først gik et mangeårigt S-koryfæ til angreb på Socialdemokratiets plan om at etablere asyllejre i Rwanda, og nu bryder uenigheden for alvor ud i regeringspartiet. Fødevareminister Rasmus Prehn og yderligere fem folketingsmedlemmer undlader ifølge en kandidattest at støtte op om partiets linje. Samtidig sætter ordførere for første gang ord på deres skepsis.