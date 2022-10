Danske jobcentre er langt bedre end deres rygte. Og det risikerer at svække hele beskæftigelsesindsatsen og få ledigheden til at stige, hvis politikerne svinger sparekniven over centrene – eller ligefrem lukker dem, som flere partier foreslår.

Sådan lyder advarslen fra to økonomiprofessorer, som nu går i rette med det negative billede, der ofte tegnes af kommunernes jobcentre.