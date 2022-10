Færøsk folketingsmedlem vil nødigt afgøre dansk valg

- Vi kommer til at pege på den statsministerkandidat, som er bedst for den grønlandske befolkning. Det er ikke til diskussion.

Heller ikke Aaja Chemnitz er enig med Sjúrður Skaale.

- Jeg synes ikke, at vi skal være bange for at putte vores mandat i spil for at pege på en statsministerkandidat, siger hun.

Sjúrður Skaale, som er fra Socialdemokratiets søsterparti Javnaðarflokkurin, har også taget spørgsmålet op i sit parti. Men heller ikke her er der lydhørhed. Partiets linje er at støtte en socialdemokratisk regering.

Både Aki-Matilda Høegh-Dam og Aaja Chemnitz genopstiller til Folketinget.

Sjúrður Skaale genopstiller også ved valget, mens Edmund Joensen fra det liberale færøske parti Sambandsflokkurin efter snart 15 år i Folketinget ikke genopstiller.

Han har været det eneste blå nordatlantiske folketingsmedlem i denne valgperiode.