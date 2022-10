10/10/2022 KL. 05:00

For abonnenter

Han har mødt Paul Kagame og advaret Socialdemokratiet på de interne linjer: Nu kommer han med sit opråb

I årevis har S-koryfæet Poul Nielson været imod sit eget partis mest vidtgående løfte i udlændingepolitikken: At sende flygtninge og migranter til asyllejre i Afrika. Nu, midt i valgkampen, advarer den tidligere minister og EU-kommissær for udviklingspolitik sit eget parti mod at igangsætte et samarbejde med Rwanda, og i ærmet har han et trumfkort: Kendskab til eneherskeren Paul Kagame.