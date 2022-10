Den danske valgkamp finder sted midt i en spændt, sikkerhedspolitisk situation med sabotage mod gasledninger ved Bornholm og en russisk invasion af Ukraine.

PET arbejder derfor aktivt for at opdage og stoppe russiske forsøg på at påvirke valget, oplyser PET’s chef for kontraspionage, Anders Henriksen. Det skal være muligt at »gennemføre vores demokratiske valghandlinger uden forsøg på indblanding fra fremmede stater,« siger han om indsatsen.