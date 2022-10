Inger Støjberg kommer med to krav til Pape og Ellemann

Men selv om de to krav går imod Papes plan, mener Inger Støjberg ikke, at det er ensbetydende med, at Danmarksdemokraterne må pege på Jakob Ellemann-Jensen.

- Jeg har set De Konservatives økonomiske plan, som de går til valg på. Men det er langt fra det samme som at sige, at Pape ikke vil være statsminister, hvis han ikke får de ting gennemført, siger Inger Støjberg.

Hun vil ikke sige noget om, hvorvidt hun foretrækker Søren Pape Poulsen fremfor Jakob Ellemann-Jensen, hvis den konservative formand giver efter for partiets krav.

Inger Støjberg påpeger dog, at hun kun har ét ultimativt krav, og det er, at det bliver en borgerlig statsminister efter næste valg.

Jakob Ellemann-Jensen siger til avisen, at han tror, at Venstre og Danmarksdemokraterne kan få et godt samarbejde efter næste valg.