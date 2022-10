04/10/2022 KL. 20:00

Mette Frederiksen gav Sofie Carsten Nielsen et knus. Og så knuste hun tanken om at gå i regering med hende

Kort efter et toplederknus mellem Socialdemokratiet og De Radikale gik Mette Frederiksen ud og sagde til pressen, at hun ikke vil have en SR-regering efter valget. De blå statsministerkandidater er heller ikke varme på at få De Radikale i regering.