En af de mest fasttømrede alliancer i den politiske danmarkshistorie knækkede over på grundlovsdag i 2018.

Her annoncerede Mette Frederiksen til stor ståhej, at Socialdemokratiet ikke ville gå til valg på et regeringssamarbejde med Radikale Venstre.

Siden da er forholdet gået fra ondt til værre.

Et radikalt