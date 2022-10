04/10/2022 KL. 12:45

For abonnenter

Mette Frederiksen trodser Radikales trussel fra talerstolen: Intet valg i dag – men mørke skyer over Danmark

I en dyster åbningstale talte Mette Frederiksen om »en hård tid for vores land« og bebudede hårdere straffe for personfarlig kriminalitet. Men vigtigst af alt blev valget ikke udskrevet. Dermed trodsede hun for nu Radikale Venstres valgtrussel.