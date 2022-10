Pia Kjærsgaard er færdig i Folketingets ledelse efter DF-nedsmeltning

- Jeg har været glad for det, men der er nogle, som har forrådt partiet, svigtet partiet, og det betyder, at vi er blevet mindre. Det er, som det er, siger Kjærsgaard.

Hun henviser til, at DF er gået fra 16 til 6 mandater, efter at Morten Messerschmidt i januar blev ny partiformand.

Folketingets ledelse består af Folketingets formand og fire næstformænd. Folketingets formand vælges af et flertal i Folketinget for et år ad gangen.

I øjeblikket er Henrik Dam Kristensen (S) formand for Folketinget. Han har i øvrigt meddelt, at han ikke genopstiller ved næste valg. Det er ikke udskrevet endnu. Men det ventes at ske inden længe.