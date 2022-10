Nu vil Theresa Scavenius overveje at stille op til folketingsvalget for Alternativet.

- Nu er det her en ny beslutning, at Momentum har lagt sig ind under Alternativet, så jeg ved ikke endnu, om det kan lade sig gøre.

- Men hvis der er interesse og mulighed for det, og vi kan nå det inden valget, så er det noget, jeg vil overveje, siger hun.

Hos Alternativet er man glad for, at Momentum har valgt at blive en del af partiet. Det fortæller Franciska Rosenkilde, der er leder af Alternativet.

- Det er jeg rigtig glad for. Både Momentum og folkene bag er ambitiøse og engagerede mennesker, der arbejder for at finde løsninger på klimakrisen.

I september fusionerede Alternativet også med et andet parti med fokus på klima - Grøn Alliance.